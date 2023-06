Marchini: “Per Castrovilli sono sereno. Futuro Sottil? Ci andrei con cautela”

Il giornalista e firma de La Nazione, Giampaolo Marchini, ha parlato durante il Pentasport del mercato estivo della Fiorentina. Queste le sue parole: "Amrabat è sicuramente il rampa di lancio, così come Igor. Bisogna fare un ampio studio su Quarta, ma anche su Sottil. Duncan vorrebbe trovare un progetto per rendersi maggiormente protagonista. Saponara sarà sostituito da Brekalo, che è stato acquistato a stagione in corso, ma resta un colpo per la prossima stagione. La cosa fondamentale sarà trovare un'alternativa concreta a Bonaventura, che ha pur sempre 33 anni. Hai sì Barak e arriverà Sabiri, ma sono giocatori diversi, che non ti fanno lo stesso tipo di gioco suo. Cabral l'hai pagato 15 milioni, ma se arrivasse un'offerta interessante può partire senza problemi. Piace Milik, ma anche Arnautovic non è tramontato del tutto".