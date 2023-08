Marchini: “Nzola e Beltran possono giocare insieme, ma non credo lo faranno”

"A Genova, seguendo la logica, dovremmo vedere Jovic, Portiere? Credo Terracciano, non solo domani ma anche in Conference League a Vienna. Tra tutte le questioni, mi manca una X in mezzo alla difesa accanto a Milenkovic. Dovrebbe essere Ranieri, anche perché su Quarta c'è il Betis. Sabiri? E' una carta da giocare, con 5 cambi c'è la possibilità di ribaltare davvero la formazione, un bel po' di spazio lo avrà anche Parisi. Ancora niente giornalisti per le conferenze di Italiano? Sono scelte. Amrabat? Perché non convocarlo se sta bene? Se non ci fosse, sarebbe un segnale chiaro sul mercato. Doppio centravanti? Io credo proprio di no, magari in corso d'opera con un 3-5-2 basculante alla Sousa, ma sono soluzioni d'emergenza, l'idea di Italiano mi pare chiara".