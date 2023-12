Marchini: “La partita contro il Parma non è già scritta”

"La partita contro il Parma non è già scritta. La Fiorentina la deve approcciare bene. Una partita come quella di stasera può essere potenzialmente complicata. Contro la Salernitana, la Fiorentina ha dettato i ritmi per tutta la gara facendo quello che doveva fare. Con Italiano, ma anche in passato, sono mancati punti contro squadre inferiori. Ricordiamoci che nella scorsa stagione il Parma ha portato l'Inter ai supplementari in Coppa Italia. L'assenza di Nico Gonzalez? Se Italiano non l'ha convocato è perché c'è una gestione del calciatore. Sull'argentino e Bonaventura c'è un occhio di riguardo. Il campionato? Se la Fiorentina dovesse vincere contro la Roma, si troverebbe là dove osano le aquile".