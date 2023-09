Marchini: “La Fiorentina a San Siro era scarica sia fisicamente che mentalmente”

"Kokorin poteva essere utile? Non credo, la Fiorentina ha deciso di puntare su Beltran e Nzola. Il primo si deve ancora ambientare in Italia, mentre il secondo deve ancora entrare in condizione fisica. Brutta figura di San Siro? Si poteva perdere ma non così. La differenza secondo me l'ha fatta l'aspetto mentale. I viola mi sono apparsi appagati dallo sforzo fatto per raggiungere i gironi di Conference League. La squadra è arrivata scarica anche fisicamente oltre che mentalmente. Ho visto problemi non tanto di singoli quanto di fase difensiva complessiva. Colpe di Italiano? La cosa principale che gli imputo è aver fatto giocare nuovamente gli stessi che avevano affrontato il Rapid Vienna invece di fare turnover. Non vedo problemi cronici nel suo modo di giocare. Sabiri? Non vedo grosse problematiche dietro al suo addio, semplicemente non è scattata la scintilla tra Italiano e il giocatore. Addio Amrabat? Non penso che sia una grossa perdita per la Fiorentina, secondo me Maxime Lopez è un buon profilo. Biraghi? Le sue doti migliori non sono quelle di essere un difensore insuperabile. Renderebbe meglio come esterno in un 3-5-2. Nzola e Bletran insieme? Secondo me potrebbe essere una possibilità tattica che Italiano dovrebbe sfruttare maggiormente".