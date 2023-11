Marchini: “Italiano? Può suscitare poca empatia, ma successi viola sono merito suo”

Il giornalista Giampaolo Marchini ha parlato così del momento viola a Radio Bruno: "Italiano? Rispetto ad altri allenatori suscita poca empatia, ma noi non lo conosciamo fino in fondo perché è un uomo che sta lontano dai riflettori ed è questo si riflette sul suo modo di affrontare il calcio. Se non maniacale, è molto concentrato sulle vicende di pallone, ma dobbiamo riconoscergli i meriti: nessuno l'anno scorso avrebbe scommesso un soldo che la Fiorentina arrivasse a due finali. La partita col Bologna l'ha vinta anche lui, sono convinto che ha davanti a sé una carriera importante e ha fatto vedere anche di saper cambiare".