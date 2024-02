Marchini: “Il 3-5-2 scelta logica, ma dipende da Jack. Mi aspettavo un colpo”

"Mi aspettavo un colpo sulla fascia. Aldilà della trattativa per Gudmundsson, non aver preso un esterno potrebbe essere un problema per Italiano. Non è facile giudicare lo stato d'animo di Italiano. Ma sono sicuro che si sarò rituffato nella questione calcio. Credo che la sua voglia abbia preso il sopravvento. Quando ti trovi in zona Champions credo che l'appetito ti venga. Evidentemente il rammarico c'è, ma apprezzo l'umiltà della dirigenza di correggere in corsa l'errore sul mercato degli attaccanti estivo. La Fiorentina non è peggiorata, se è migliorata lo dirà il campo".