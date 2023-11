Marchini: “Domani gara decisiva per il cammino Europeo. Si al doppio play”

"Quella di domani contro il Genk è una partita spartiacque da affrontare con grinta e convinzione. Non sarà una gara facile, anche se la Fiorentina con una vittoria troverebbe strada spianata per il primato in classifica nel girone di Conference League. Infantino? O il giocatore lo stanno preparando per inserirlo al meglio anche fisicamente oppure lo reputano non pronto per giocare a certi livelli. Questo non significa che il ragazzo non sia bravo ma che ha ancora bisogno di tempo. Idea del doppio play? E' una soluzione che mi intriga molto, Maxime Lopez è piccolo ma grintoso, non lo vedrei male a giocare insieme a Arthur. Negatività attorno alla squadra? Come sempre arriva da chi vive l'ambiente Fiorentina, dall'esterno invece si ha una visione differente della squadra di Italiano. In questo momento poi è giusto criticare dato che i viola, nonostante creino occasioni da gol, giocano sotto ritmo. Accuse a Italiano? Anche secondo me ultimamente il tecnico viola sta commettendo qualche errore, resta però un allenatore emergente e che lo scorso anno ha portato la squadra in due finali. Tudor al posto di Italiano a fine stagione? E' un tecnico interessante, come tanti ce ne sono a giro per l'Europa. Io comunque al momento sto ancora con l'attuale mister viola".