Juventus, sempre meno posto per Arthur: piace un centrocampista del Bologna

Il tema Arthur sarà trattato più avanti in casa Fiorentina, ma non va trascurato. Il brasiliano sta rinascendo a Firenze sotto la guida di Vincenzo Italiano. La Juventus viole 20 milioni per il riscatto e lo stipendio equivale a 5 milioni. Cifre troppo importanti per il club viola, tanto che si parla già di un ritorno scontato alla base da parte dell'ex Barcellona. Eppure, in casa Juventus, non sembrano considerare questo aspetto. Infatti, come sottolineato da Tuttosport, ci sarebbe stato un contatto con gli agenti di Ferguson del Bologna. Altro centrocampista, inserito nella lisat con Thomas, Fabian Ruiz e De Paul. Chissà, forse così la Fiorentina potrà chiedere qualche sconto.