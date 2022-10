Marchini: “Attacco viola? Il centravanti non può stare solo. Il modulo…”

"Se vuoi sportivamente ammazzare Jovic e Cabral, continui a far giocare Kouame. Saponara? Mi aspettavo molto di più. Io farei giocare Cabral insieme a Jovic e Kouame. Secondo me gli ultimi 15 minuti della partita di Bergamo sono stati illuminanti. Demiral è andato a fare la guerra con Cabral, e Jovic si è trovato solo. Secondo me quindi vanno messi in campo insieme."

"Italiano non rinuncia alla linea a 4 in difesa. Con il 4-4-2 sacrifichi Bonaventura, che non sta giocando comunque benissimo ultimamente. Mandragora è in crescita nelle prestazioni, ma deve trovare la sua posizione. 3-5-2? Mi piace, e la Fiorentina ha i giocatori per farlo. Sicuramente il centravanti non può stare da solo. Per la tipologia dei nostri attaccanti, non possono agire da boe isolate. Gollini? Potrebbe partire titolare domani, ma credo che sia giusto far giocare Terracciano. Torreira? Bisognava prendere un giocatore con le sue caratteristiche. Maxime Lopez poteva essere un valido sostituto."