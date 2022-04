Marchetti (Sky Sport): “Bene la Fiorentina, ma concede più di Verona e Torino”

Il giornalista: "L'impegno più difficile nel prossimo turno? Sulla carta Napoli-Fiorentina ma le altre non hanno una passeggiata di salute"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte parlando della sfida in programma domenica tra Napoli e Fiorentina: "Osimhen? La speranza che possa recuperare per la prossima partita immagino ci sia ma in questo caso si valuta sempre giorno dopo giorno, intanto si escludono lesioni il che è importante".