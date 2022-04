Agostinelli: “Napoli-Fiorentina equilibrata, il precedente in Coppa insegna…”

La previsione dell'allenatore per domenica: "Difficile per tutti affrontare la Fiorentina, è la grande rivelazione di quest'anno"

L'allenatore Andrea Agostinelli, con un passato sia giocatore che da tecnico nel Napoli, ha parlato anche della sfida di domenica tra azzurri e Fiorentina nel corso del suo intervento ai microfoni di tmw radio. Queste le sue dichiarazioni: "Per tutti quest'anno è complicato incontrare la Fiorentina, sono una grande rivelazione e mi fa piacere che se la giocheranno fino in fondo per un piazzamento europeo".