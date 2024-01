Marcheschi (FdI): “Franchi, amministrazione come un elefante in cristalleria”

Rinviare la consegna dei lavori non è una cosa semplice da ottenere. Se si fa per lo stadio va fatto per tutti i progetti. I soldi sono vincolati e quindi non devono esserci distinguo. Chi dice che le cose sono pronte mente sapendo di mentire. Non è stata trovata un'alternativa a giocare al Franchi durante i lavori e ci sono mille altre questioni da risolvere. Quella di Salvini credo che fosse una suggestione stimolata dalla bellezza del Viola Park. Non credo abbia un'area in mente, anche se non lo so. 55 milioni? Il progetto è stato bloccato dall'UE. Noi non privilegiamo destra o sinistra nelle amministrazioni locali. Premiamo i progetti dignitosi. Noi i soldi li abbiamo conservati, e le scadenze non le decide il governo, ma i piani di coesione. Lavoriamo per far utilizzare quei soldi, ci vuole pazienza e ci vuole attenzione. A me l'amministrazione pare un elefante in cristalleria. Piangono ma chiedono costantemente aiuto al Governo. E ora ci dicono che Salvini ha cambiato idea sullo stadio, siamo al grottesco. E intanto continuano a chiedere soldi. Scmidt? Noi siamo pronti e abbiamo il nostro candidato, anche se non l'abbiamo ufficializzato: lo abbiamo. Decideremo quando ufficializzarlo. Stiamo lavorando e siamo pronti a governare. Vedremo se sarà fra 15-20 giorni."