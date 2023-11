Marcheschi (FdI): “Difficile pensare ora al rinvio. No problemi di ordine pubblico”

Intercettato da Radio Bruno, il senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi ha detto la sua sulla possibilità di rinvio di Fiorentina-Juventus: "E' chiaro che gli ultimi avvenimenti avrebbero decisamente portato ad un rinvio della partita, soprattutto per chi ha avuto danni umani e alle abitazioni, e soprattutto per le forze dell'ordine e di soccorso che sono in giro tra le province di Prato, Firenze e Pistoia. A poche ore dal calcio d'inizio le operazioni di arrivo a Firenze sono già avviate, il governo non ha elementi da protocollo per rinviare la partita perché non ci sono problemi di ordine pubblico. Semmai è da chiederci se il rinvio non possa esserci qualora ci siano problemi di ordine pubblico durante le operazioni di arrivo allo stadio".