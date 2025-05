Marca: “Ultima al Villamarin in Europa prima del restyling. Record di tifosi”

Il quotidiano spagnolo Marca scrive oggi di Betis-Fiorentina, ultima partita europea giocata da Isco ed i suoi allo stadio Villamarin prima del restyling dell'impianto. Come riporta la testata, non appena terminerà la Liga, infatti, il Betis avvierà dei lavori che cambieranno completamente l'aspetto dello stadio in Avenida de la Palmera. Non si tratterà solo della demolizione dell'attuale tribuna Preferencia, ma di un restyling completo che trasformerà completamente l'impianto. La revisione sarà così profonda che i Verdiblancos hanno stimato che ci vorranno quasi due anni per tornare a casa. Fino ad allora, si sposteranno allo stadio La Cartuja che, con le modifiche apportate per la recente finale della Coppa del Re e in vista del Mondiale del 2030, ha eliminato la pista di atletica e aumentato la sua capienza a 72.000 spettatori. Quel che è certo è che per l'attuale Benito Villamarín (GUARDA QUI LE FOTO) la visita della Fiorentina stasera segnerà l'addio definitivo all'Europa. Un addio che il Betis vuole rendere storico, con la sua migliore affluenza dell'anno nelle competizioni continentali (superando i 56.442 spettatori per la partita dei quarti di finale contro lo Jagiellonia).