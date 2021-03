Marani: “Scelta di Prandelli inaspettata, ha messo anima e corpo”

Matteo Marani di Sky Sport ha commentato le ultime vicissitudini di casa Fiorentina. Queste le sue parole a Radio Bruno: “Credo che nessuno si aspettasse le dimissioni di Prandelli. L’unico indizio poteva essere il continuo riferimento alla stanchezza dopo la gara di Benevento, ma lì per lì l’avevo collegata solo alla partita. Mi dispiace per Cesare che ha messo anima e corpo in questa nuova avventura nella Fiorentina, ma se è arrivato a questo punto significa che non ce la faceva più. Società? Vedo diverse linee. L’estate scorsa, ad esempio, una parte della Fiorentina voleva puntare su Juric, scelta che secondo me sarebbe stata giusta. Poi Commisso ha scelto di confermare Iachini. A fine stagione servirà trovare l’allenatore giusto ed i giocatori giusti con i quali costruire il futuro”.