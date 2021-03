Arrivano i primi commenti sui social dopo le dimissioni di Cesare Prandelli. Tra i primi post su Instagram che registriamo, c’è quello di Tomas Ujfalusi, protagonista a Firenze assieme all’ex tecnico viola nello scorso decennio: “Mister, ti sono vicino in questo momento delicato della tua carriera e della tua vita, chi come me ti conosce sa i valori umani che possiedi e che sempre ti distingueranno anche nel mondo del calcio…”.