Manfredini (Centro): “La Fiorentina resterà al Franchi nonostante i guastatori”

"È veramente vergognoso che alcuni candidati sindaci, o politici in genere, in questi giorni, abbiano cercato di sfruttare le dichiarazioni del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, pronunciate durante un incontro informale con alcuni tifosi viola al Viola Park, di cui è stato diffuso il video. Questi sono politici che hanno sede a Palazzo Vecchio e in Regione Toscana da almeno dieci anni, non in Veneto".

L'attacco è lanciato da Fabrizio Manfredini, leader di Centro, il movimento che parteciperà alle elezioni amministrative per il Comune di Firenze. "A nome del nostro direttivo, ho incontrato i vertici della Fiorentina per ascoltare le richieste del club, che ho prontamente presentato al Comune. La società - sottolinea Manfredini - desidera continuare a giocare a Firenze durante i lavori al Franchi, e sono certo che, grazie alla nostra mediazione e al buon senso delle istituzioni attuali e future, di cui sicuramente faremo parte, troveremo la soluzione migliore, superando eventuali fraintendimenti tra le parti. Cercheremo di contrastare coloro che cercano solo di seminare discordia, buttando tutto in caciara, dimostrando che non hanno contenuti per Firenze e per i fiorentini, i quali sono principalmente interessati alle tre “S”: sicurezza, salute e soldi. Soldi ottenuti attraverso il proprio lavoro senza essere martoriati da leggi e burocrazia assurde".