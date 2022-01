Mancini (DAZN): “Fiorentina, oggi occasione da non fallire se vuoi l’Europa”

Il giornalista: "I passi falsi di ieri di Lazio e Roma, che continuano a non ingranare, possono essere una bella occasione per la Fiorentina"

Riccardo Mancini, telecronista DAZN che racconterà Torino-Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: "I passi falsi di ieri di Lazio e Roma, che continuano a non ingranare, possono essere una bella occasione per la Fiorentina. I viola non giocano da tanti giorni ma lo stesso discorso vale per il Torino. Se si vuole inseguire il sogno europeo non si può fallire questa opportunità".