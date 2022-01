La 21esima giornata di campionato mette di fronte Torino e Fiorentina, due delle squadre che meglio hanno fatto fin qui rispetto all'annata precedente. I viola sono in piena corsa per l'Europa e hanno già chiuso per due rinforzi nel mercato invernale, i granata sono 12esimi in classifica e vengono da un focolaio Covid. La partita, inizialmente prevista per domani alle 14:30, è stata spostata a lunedì alle 17.