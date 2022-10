Malusci: “Niente calcoli, giovedì con i titolari. Venuti vive male questa situazione”

"Venuti? Gli errori fanno parte del gioco. A Firenze ho passato momenti difficili, non è stato facile subire le critiche della mia gente. Non giochi tranquillo e sereno perché sai che ogni errore c'è la critica. A Lorenzo posso solo dire di essere forte e lavorare duro, ai tifosi invece di immaginare cosa sta passando e di sostenerlo per aiutare lui e la squadra. So che la gente è arrabbiata, ma il ragazzo sta sicuramente vivendo male questa situazione. Giovedì contro il Basaksehir non farei calcoli pensando allo Spezia e schiererei la formazione migliore".