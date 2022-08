Malusci: “Cremonese e Twente partite delicate. Ecco chi giocherà in difesa”

L'ex giocatore della Fiorentina, Alberto Malusci, ha parlato delle prime due sfide dei viola e di chi giocherà domani in difesa

L'ex giocatore della Fiorentina, Alberto Malusci , è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare dei primi due impegni dei viola: "Cremonese e Twente sono due partite molto delicate. Quando giochi contro le neopromosse alle prime giornate è sempre complicato, perché loro arrivano con un entusiasmo diverso. Giovedì invece ci potrebbero mettere in difficoltà perché sono più abituati di noi a fare certi tipi di competizioni".

"Purtroppo, a parte 4/5 giocatori, la Fiorentina ha tutti calciatori che non hanno esperienza europea. Questa cosa pagherà sicuramente un po'. Credo che Italiano in questo mese abbia lavorato fortemente in vista di queste due sfide".