Bazzani: “Jovic darà tanto. La Fiorentina può ambire a qualcosa di importante”

L'ex calciatore e attuale allenatore, Fabio Bazzani, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare della Fiorentina. Di seguito le sue parole: "Sicuramente sarà un inizio intenso per la Fiorentina, però come ha detto Italiano andrà analizzata una partita per volta. Domani non sarà semplice, ma sulla carta i viola sono superiori visto che si troveranno anche davanti al proprio pubblico".