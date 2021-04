Malinovskyi: “Viola in cerca d’identità, guai a sottovalutarli però”

Domani sera al Franchi -ore 20:45 – si giocherà Fiorentina-Atalanta, valida per la 30° di Serie A. Ruslan Malinovskyi ha affidato le sue impressioni sulla gara all’Eco di Bergamo. Il centrocampista ucraino, autore di uno dei tre goal orobici all’andata, ha detto la sua sulla sfida coi gigliati:

Dobbiamo approfittare del loro momento, perché hanno cambiato da poco allenatore e sono in cerca di un’identità, la situazione è delicata. Ma guai a sottovalutarli, perché hanno tanti giocatori di livello. Andiamo a Firenze per vincere e non pareggiare: è il momento chiave del nostro campionato, non vogliamo fare regali alle inseguitrici.