Atalanta, Malinovskyi: “Non dovremo lasciare spazi alla Fiorentina”

“Dobbiamo giocare il nostro calcio, con aggressività, senza lasciare a loro nessuno spazio”. Così Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell’Atalanta, proiettandosi alla sfida di domenica sera in casa della Fiorentina. L’ucraino era stato uno dei marcatori della gara di andata, realizzando il secondo dei tre gol nerazzurri nel 3-0 con il quale la Dea aveva superato al Gewiss Stadium i viola. “Ho fatto gol direttamente su calcio di punizione”, ha commentato il giocatore al sito del club bergamasco. “È bello segnare, ma lo è ancora di più quando la squadra vince perché noi siamo un gruppo”. Mancano nove partite alla fine del campionato: “Saranno tutteimpegnative”, ha concluso Malinovskyi. “In questo periodo tutti vogliono conquistare punti per i rispettivi obiettivi. Saranno tutte partite difficili. E poi abbiamo la finale di Coppa Italia. In tutti questi impegni dovremo dare il massimo”. Lo riporta Lapresse.

