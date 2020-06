Maifredi, carezza a Iachini: “Si è meritato la Fiorentina. Chiesa? Lo vedo lontano da Firenze”

Mister Gigi Maifredi, ex direttore tecnico del Brescia ai tempi di mister Iachini ha parlato a Radio Bruno:

"Mister Iachini somiglia molto a quando giocava, è uno sempre sul pezzo e penso che si sia meritato la panchina viola ma il futuro è incerto. A Brescia ha portato tutte le caratteristiche che ci servivano, facendoci tornare in Serie A. Adesso il Brescia sarà atteso da un calvario finale. Tonali lo vedo più all'Inter che alla Juve. Della Fiorentina Castrovilli è il mio preferito, mi piaceva già alla Cremonese. Chiesa credo che voglia andare in una squadra di vertice. In prospettiva futura credo che Commisso completerà la Fiorentina con il tempo e con acquisti importanti, magari avrà bisogno di un anno in più per ottenere risultati, ma ad avercene di presidenti come lui".