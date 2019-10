L’ex tecnico del Brescia Gigi Maifredi ha parlato della gara di stasera ai microfoni di Radio 1: “La Fiorentina è una squadra che si è rivitalizzata e sta cominciando a pensare in grande: Ribery è un fenomeno ed è ancora uno che vuole dimostrare molte cose, Chiesa appena avrà smaltito la delusione di non essere andato in una grande squadra tornerà a dare il massimo, ma soprattutto i viola hanno scoperto un giocatore come Castrovilli che secondo me farà parte della rosa azzurra per i prossimi Europei. Il Brescia gioca bene, ma aspetta un Balotelli all’altezza per essere una squadra competitiva”. PRESSING OSSESSIVO, DENSITA’ IN MEZZO AL CAMPO E VERTICALIZZAZIONI: ECCO IL BRESCIA DI CORINI