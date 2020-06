Pasqual: “Stadio fuori Firenze farebbe effetto. Iachini? Per me giudizio positivo”

Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio:

Ripartenza? Le emozioni del pubblico sono diverse tra lo stadio e casa, il tifo aiuta molto. Dopo la sosta estiva, ci sono le amichevoli mentre ora c’è subito il ritorno in campo. Cinque cambi? È una cosa positiva, un aiuto per diminuire il dispendio fisico. Stadio? E’ normale che che i tifosi vogliano l’impianto di proprietà, ci sono dei regolamenti che non permettono di sistemare il Franchi ma non so se lo spazio che c’è al Franchi possa garantire tutto, compreso i parcheggi e le coperture. Stadio nuovo? In un comune diverso farebbe effetto, ma la soluzione migliore è farlo in tempo breve. Iachini? Ha fatto un buon lavoro, ma non mi azzardo sul tema mercato perchè solo la Fiorentina sa la verità.