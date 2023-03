Maggior incremento del valore di mercato. Nico Gonzalez in top 20

Il noto portale di calciomercato Transfermarkt ha aggiornato i profili di 151 giocatori di Serie A per quello che riguarda il valore di mercato. Poco da sorprendersi se a guidare la classifica c'è lo scatenato Osimhen che ha vito passare il suo cartellino da 70 milioni fino a 100. Nella top 20 di chi ha fatto registrare il maggior incremento, però, c'è anche spazio per un calciatore Viola. Si tratta di Nico Gonzalez, il cui cartellino è passato dal valere 23 milioni, a valerne 28. Si tratta, curiosamente, della cifra che più o meno la Fiorentina ha scelto di sborsare per lui per portarlo via dallo Stoccarda. L'argentino si trova in 19esima posizione dietro a Meret e davanti a Rabiot.