VN – Nico Gonzalez, emergono le cifre del contratto con la Fiorentina

Le ultime indiscrezioni sull'affare

Sono emerse le cifre del contratto che legherà Nicolas Gonzalezalla Viola, in questo momento tra le parti sta avvenendo il consueto scambio di documenti. Si parla di un quinquennale da 2,7 milioni di euro netti a stagione più alcuni bonus legati a presenze e rendimento con la possibilità di superare i 3 milioni. Operazione molto importante, domenica potrebbe essere il giorno giusto per le visite mediche. In assenza di clamorosi colpi di scena dell'ultimo minuto, sta per concretizzarsi l'acquisto gigliato più dispendioso della storia del club.