Lupoli: “Jovic-Cabral, manca qualche gol. Ma Italiano è uno dei migliori”

Ex meteora viola e conoscitore del calcio inglese visti i trascorsi da calciatore oltremanica, Arturo Lupoli ha parlato a Radio Bruno del momento viola: "Giocare a Firenze è una grande occasione per la carriera di Jovic e Cabral, uno dei due avrebbe potuto prendersi la scena in maniera più importante. Per un certo periodo Cabral l'ha fatto ed è più centravanti di Jovic, ma ci si aspettava un apporto diverso da entrambi.

Può un allenatore incidere nel bottino personale di un attaccante? Quando arrivi ad una certa età hai un certo tipo di predisposizione, alcuni attaccanti maturano a 28/29 anni. Ma per la mole di gioco che crea la Fiorentina ci dovrebbero essere un numero maggiore di gol da parte di tutti. Il gioco viola mette in condizione tutti di fare gol, mancano un paio di gol da 3/4 giocatori. Italiano? L'ho seguito, ci ho giocato contro un paio di volte e dopo lo Spezia questo step alla Fiorentina lo ha fatto emergere come uno dei migliori in Europa in una piazza esigente".