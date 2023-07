Lungherini (Prep. Spezia): “Nzola è forte, ma in allenamento non dà sempre il 100%”

"Io allo Spezia avevo il compito di riportare i giocatori al top della loro condizione. Nzola è un giocatore che ha una potenza fisica devastante tecnicamente sa dire la sua, creando spazi e facendo salire la squadra. Raramente ho visto atleti con quella prestanza. Basta ricordare il gol che ha fatto a Firenze spostando uno come Igor. Proprio per queste sue caratteristiche può incorrere in infortuni, soprattutto se utilizzato sempre com'è accaduto quest'anno. Per me lui non dà, soprattutto in allenamento, il 100% del suo potenziale. Allo Spezia poi ha dovuto fare gli straordinari perché era l'unico presente nella rosa. Italiano lo conosce molto bene e se lo vuole in viola avrà i suoi motivi. Lui avendolo avuto anche a Trapani sa come gestirlo. Il nuovo Viola Park? E' importante per molti aspetti, anche se ovviamente in un periodo come questo allenarsi con questo caldo non è semplice. I giocatori sono seguiti in maniera accurata e in realtà gli ultimi studi certificano come allenarsi ad alte temperature porti anche dei benefici".