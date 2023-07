Altra giornata al Viola Park: oggi l’arrivederci di Bianco e altri test

La Fiorentina continua a lavorare al Viola Park in questi primi giorni di ritiro, anche ieri la squadra è scesa in campo sia al mattino che nel pomeriggio, lo stesso programma che seguirà oggi mentre domani sera è prevista la prima amichevole, alle 20 contro la formazione Primavera del neo allenatore Galloppa. Mister Italiano continua a lavorare con un gruppo composto da 28 giocatori, in attesa dei 7 che hanno ancora diritto ad alcuni giorni di vacanza, avendo risposto alla convocazione delle rispettive nazionali (Amrabat, Barak, Gonzalez, Kouamé, Milenkovic, Amatucci e Kayode). Alessandro Bianco ha svolto ieri mattina l’ultimo allenamento in maglia viola, per il momento, dato che sta per andare alla Reggiana in prestito. Il centrocampista ieri si è allenato da solo con il preparatore atletico Ivano Tito e si appresta a vivere una stagione in Serie B. Anche oggi, come sempre, tutti i tifosi viola avranno la possibilità di seguire a distanza il lavoro della squadra. Entrambe le sedute di allenamento infatti saranno trasmesse in diretta sui canali social del club. Lo riporta La Nazione.