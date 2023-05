Lulù Oliveira: “Gonzalez deve essere trascinatore. Cabral? Meglio dal 1′”

Come si gioca con il West Ham? Loro giocano all'inglese, fisicamente e in maniera veloce, sono pericolosi quando attaccano dalle fasce verso l'area. Nico Gonzalez? Ha portato la Fiorentina in finale, gli altri devono seguirlo e lui deve dare qualcosa in più. Se viene indietro a ricevere la palla è meno efficace negli ultimi metri, deve ripartire in maniera veloce con i suoi dribbling. In generale però in questa squadra mancano i campioni, ma è stato fatto qualcosa di straordinario. Cabral o Jovic? Il brasiliano dall'inizio può dare qualcosa in più, il serbo lo vedo meglio a gara in corso"