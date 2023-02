Luka Jovic a caccia del riscatto personale contro la Juventus

La gara di stasera può rappresentare l'occasione del riscatto per il bomber viola Luka Jovic . Il serbo ex Real Madrid nella gara di andata del Franchi contro la Juventus sbaglio il rigore che avrebbe potuto concedere alla Fiorentina il momentaneo vantaggio nei confronti dei bianconeri, condannando così i suoi all'1-1.

Da quel momento a Jovic è mancata continuità, anche a causa di alcuni problemi di natura fisica, ma stasera come detto avrà la possibilità per rilanciarsi definitivamente. Italiano infatti sembra orientato a schierare lui e non Cabral dal 1', anche in vista dell'importante sfida di giovedì contro il Braga. Fonte Il Tirreno