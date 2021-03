Lucchesi: “Bisogna sbattere in faccia la realtà, Sarri esige programmazione”

Fabrizio Lucchesi, ex ds della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva:

Ruolino di marcia pesante, per quello che rappresenta la Fiorentina e per quello che sta facendo la società. Hanno cambiato molto, tra allenatori e giocatori, ma senza avere risultati. Prandelli fa bene a parlare di salvezza, bisogna sbattere in faccia la realtà, però una squadra non si rimette a regime dalla sera alla mattina. E poi non riesce a trovare la quadra, gli equilibri giusti nell’assetto tattico. Auguro alla Fiorentina di fare alla svelta i punti per togliersi da questa situazione. Sarri? Nome più che giusto, ma il problema è il confronto tra i programmi e le ambizioni. Un allenatore di quel tipo vuole sapere dove vuole arrivare da grande il club, può porsi anche come garanti di un percorso pluriennale, ma serve chiarezza.