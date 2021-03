D’Agostino: “La Fiorentina ha paura di perdere. Mancano i leader”

Gaetano D’Agostino, ex centrocampista con un passato anche a Firenze ed oggi tecnico del Lecco, ha detto la sua sulla Fiorentina attuale dai microfoni di Lady Radio:

Ieri ho visto la partita, la Fiorentina non ha giocato così male, ma deve fare punti e non si può permettere certe disattenzioni. Sono quasi tre anni che non c’è un obiettivo ben delineato, io chiedo: il progetto tecnico qual è? Le certezze aiutano a creare certezze, ci vogliono giocatori in grado di creare un amalgama con chi arriva da altre realtà. Ribery, il più titolato, non sta portando questo in campo, per infortuni ma non solo. Mancano i leader. Ci sono squadre che sono partite per salvarsi, la Fiorentina no, e questo può creare grossi problemi arrivati a questo punto. A centrocampo c’è da registrare l’assenza di un regista: c’è Amrabat che non ha i tempi per assumersi quel ruolo, e allora la palla passa fra i piedi di Pezzella, ma le squadre avversarie accorciano prima che i trequartisti possano smarcarsi. Poi recupera Pulgar, ma nemmeno lui è un interprete puro, quindi a me verrebbe da pensare ad un centrocampo a due. Ma questo vorrebbe dire sacrificare le mezzali tecniche, è un reparto assortito male, confusionario, in cui tutti un po’ si somigliano. La Fiorentina storicamente pensa a fare gol prima di non subirne, e avrebbe anche le qualità per continuare, ma ha paura di perdere. Che poi è il modo migliore appunto per perdere