G. Galli: “Difensori in confusione, squadra senza forza. Kokorin? Vuoto assoluto”

Giovanni Galli, storico portiere viola ed ex dirigente, ha detto la sua sul momento della Fiorentina dai microfoni di Lady Radio senza usare mezzi termini:

Se la Fiorentina avesse giocato con quest’intensità vista con la Roma a Udine avremmo parlato di un risultato diverso. Ieri si è visto qualcosa sul piano dell’intensità e dell’aggressività. Ci sono errori di reparto e di singoli che condizionano la gara. Il momento non permette di essere coraggiosi. Tantissimi errori nei passaggi che dimostrano il momento di difficoltà sia di Roma che Fiorentina. I nostri difensori sono in confusione. Sul primo gol subito Spinazzola ha tagliato sul primo palo e Quarta e Milenkovic si sono ostacolati, il reparto si accorge sempre dopo di quello che accade. Sul secondo gol nessuno ha contrastato Karsdorp ed i difensori si sono di nuovo ostacolati. Il materiale a disposizione di Prandelli è mediocre e la squadra non ha la forza per sopportare una zona di classifica come questa. Per fortuna Benevento e Spezia iniziano a perdere punti. Difesa a 4? Molto più semplice di quella a 3 in cui servono movimenti coordinati e serve comunicazione fra tutti i difensori. Non c’è comunicazione verbale fra i nostri difensori. Se due calciatori si scontrano questo è evidente. Dragowski? A volte servono più gli interventi alla Garella che parate spettacolari. Doveva intervenire con i piedi ieri sera invece che tentare la parata coi guantoni. Kokorin? Il suo ingresso ha dato sensazione di vuoto assoluto. Parma? Credo D’Aversa terrà qualcuno a riposo in vista del match coi viola, spero comunque arrivino i tre punti perché poi giochiamo col Benevento e sarà determinante