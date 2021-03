Fiorentina, torna la paura. Zona retrocessione a un passo

Per Cesare Prandelli è un momento molto delicato, fino a 10 giorni fa il margine sulla zona retrocessione sembrava solido. Tuttavia in due partite, con annesse sconfitte, si è dimezzato. Come riportato da Il Corriere Fiorentino, all’orizzonte ci sono due scontri diretti da brividi. Il primo domenica quando, al Franchi, si presenterà il Parma. Il secondo sul campo del Benevento. Sfide da cuori forti e teste fredde, perchè crollare adesso significherebbe l’abisso. Sotto, Cagliari e Torino stanno dando segnali di vita, anche se i granata al momento sono alle prese con l’emergenza Covid e dovranno recuperare alcuni match. D’ora in avanti per i gigliati in trasferta saranno quasi tutti scontri diretti mentre in casa arriveranno le big. In pratica, per arrivare alla salvezza, i viola dovranno superare tutti i limiti mostrati fino ad oggi. Invertire la rotta fuori casa, o compiere imprese in serie contro le squadre più forti d’Italia.

Classifiche a confronto: Iachini-Prandelli ancora peggio di Montella-Iachini