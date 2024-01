Lucchesi ancora in gol con la Ternana in Serie B, gli altri ViP dalla panchina

Lorenzo Lucchesi ancora protagonista con la maglia della Ternana. Il "Viola in Prestito" è andato a segno oggi nella 21° giornata di Serie B, Ternana-Cittadella. Il classe 2003, cresciuto nella Fiorentina fino alla Primavera con Aquilani in panchina, ha segnato al 46°, ad inizio secondo tempo. Il goal del provvisorio 2-1 per la squadra umbra che ha permesso di riportarsi avanti allo stadio "Liberati". Il difensore, schierato da Breda a sinistra nei tre centrali del 3-5-2, ha segnato con un tap-in da pochi metri su un tiro-cross di Gaston Pereiro che ha poi segnato il 3-1 al 61°. L'uruguagio, vero mattatore con due assist e una rete, alla prima in rossoverde dopo il trasferimento dal Cagliari. La partita si è poi conclusa sul definitivo 3-1 per la squadra umbra che si risolleva in classifica ed esce dalla zona playout.