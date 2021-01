L’opinione: “Fiorentina costruita per Iachini, Prandelli deve sapersi snaturare”

Massimo Drago, ex allenatore del Crotone, è intervenuto nel corso del “Pentasport”. Queste le sue parole, ai microfoni di Radio Bruno:

Cercare il risultato attraverso il gioco è una filosofia che alla fine paga. Il Crotone ha disputato ottime partite ed è uscita sconfitta per errori dei singoli. Domenica scorsa col Benevento ha portato a casa tre punti, giocando meno bene e venendo meno a questo principio. Un vero paradosso. In qualche circostanza è rimasto punito da questo atteggiamento, ma cerca sempre di giocare dal basso. Prandelli e le difficoltà della Fiorentina? La squadra si costruisce a giugno e così si era fatto, in base alle indicazioni di Iachini. Un 3-5-2 senza esterni e con due punte centrali. Col cambio in panchina, Prandelli ha provato a modificare questo assetto e si è imbattuto nei limiti della rosa. La Fiorentina è costruita per giocare col 3-5-2, per cambiare metodologia e modulo occorrerebbe intervenire sul mercato per portare a Firenze giocatori funzionali alle idee dell’allenatore. La squadra gigliata deve migliorare nella solidità di gioco, Prandelli deve cercare di sfruttare al meglio la propria rosa. Se non arriveranno nuovi giocatori deve essere lui a snaturarsi e cercare di fare necessità virtù.