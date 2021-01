Orrico: “Fiorentina non all’altezza del proprio passato. Serve vincere, basta alibi”

L’ex allenatore Corrado Orrico è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni del “Pentasport” di Radio Bruno:

Un po’ di confusione nella Fiorentina c’è stata. Le squadre di calcio subiscono terremoti societari, a questo si è aggiunto quello derivante dal Covid. L’alibi c’è, ma bisognerebbe osservare meglio la squadra, come è stata costruita. Bisogna vedere se le valutazioni iniziali nella costruzione della rosa si confermano quelle che ci si aspettava. Potrebbe essere che alcuni nomi siano soltanto tali e non rendano in campo. Una strada all’altezza del passato la Fiorentina non l’ha ancora trovata. Stasera bisogna vincere, le chiacchiere non servono.

Prandelli? Per capire come ha cambiato la squadra bisognerebbe sapere come giocava prima. Sul piano tattico non è semplice fare confronti. Ogni partita è diversa dall’altra, non è solo questione di moduli. I cambiamenti tattici sono orientati a far crescere i propri calciatori. Stasera c’è da giocare lo stesso a calcio. Aspettiamo il lavoro di Prandelli, ma intanto stasera è necessario vincere. I principi di gioco del Crotone sono ambiziosi: non sarà una partita con il coltello fra i denti. Forse per la classifica che hanno i rossoblù giocano in modo anche troppo propositivo.