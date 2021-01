Le ultime di formazione: sarà 3-5-2? Prandelli deve sciogliere due dubbi in mezzo

Stamattina la Fiorentina ha svolto la rifinitura verso il Crotone. Come riporta Radio Bruno, la squadra ha svolto una breve sessione di allenamento in cui Prandelli ha messo a punto gli ultimi dettagli tattici e sono state provate le soluzioni su palla inattiva. Stamani Rocco Commisso non era al “Franchi”, mentre era presente l’intera dirigenza: Pradè, Barone, Antognoni e Dainelli. Secondo le ultime indiscrezioni, Prandelli sarebbe orientato a schierare la squadra con il consolidato 3-5-2, o 5-3-2 che dir si voglia. Uno dei due ballottaggi è sulla fascia destra, dove Venuti e Caceres si giocano la maglia. L’altro riguarda il centrocampo con il ballottaggio fra Pulgar – su cui Prandelli si è espresso positivamente in conferenza – e Bonaventura. In vantaggio c’è il cileno, ma resiste l’opzione dell’ex Milan dal 1′. A quel punto sarebbe Amrabat a schierarsi come riferimento centrale della mediana, davanti la difesa. In attacco si torna all’antico, con Ribery a fare da spalla a Dusan Vlahovic.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres/Venuti, Catrovilli, Amrabat, Pulgar/Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.