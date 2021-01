Qui Crotone: assente Riviere, in attacco una coppia gol da tenere d’occhio

La Gazzetta della Sport non ha dubbi, il Crotone e la Fiorentina si affronteranno a specchio con il 3-5-2. Giovanni Stroppa ha perso l’attaccante Riviere per la trasferta di Firenze, ma nell’immediatezza potrà contare su una coppia gol decisamente prolifica per gli standard di una squadra che lotta per la salvezza. Toccherà quindi a Messias e a Simy (6 reti a testa) guidare l’assalto al Franchi. Tornano disponibili per la gara anche i centrocampisti Marrone e Benali, mentre Reca si riprende il posto di titolare sulla fascia sinistra. I rossoblù fuori casa hanno raccolto soltanto due punti in questa stagione.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Pedro Pereira, Benali, Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Simy.

