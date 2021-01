Crotone, Galardo: “A Firenze per fare la nostra partita. Fiorentina costruita per altri traguardi”

Antonio Galardo, dirigente del Crotone, ha parlato a Lady Radio: “Sappiamo che la Fiorentina è stata costruita per altri traguardi, i nomi in rosa sono importanti e con esperienza. Noi ci dobbiamo salvare, veniamo da una vittoria e cercheremo di fare la nostra partita. Il centrocampo della Fiorentina? Ho visto molte partite, quello viola è un reparto da primi 7-8 posti, credo che alle premesse manchi solo il risultato. Messias è un ragazzo cresciuto senza fare settori giovanili importanti, ha voglia di emergere e dà tutto in campo e fuori. Si merita tutto, è umile. Io da crotonese spero che ci porti alla salvezza. Stroppa? Noi abbiamo un grande allenatore. All’inizio abbiamo avuto tutte le grandi in casa, abbiamo pagato il calendario, ma la verità è che con le squadre alla portata ce la giochiamo sempre. Dobbiamo dimostrare che la vittoria col Benevento non è stata un caso”.

