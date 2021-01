Cucchi: “Mercato non all’altezza, Fiorentina in difficoltà. Stadio, cosa non va nel Franchi?”

Riccardo Cucchi, giornalista e ex radiocronista, ha commentato il momento della Fiorentina: “La squadra è in difficoltà per via di un mercato non all’altezza. Sono stati fatti investimenti sbagliati, ci sono dei limiti tecnici. Il rischio per la Fiorentina, ora, è trovarsi in questa posizione di classifica. Il fatto di non essere abituata a lottare per non retrocedere, potrebbe influire in negativo”. Poi ha aggiunto sulla questione stadio: “Vado controcorrente: spiegatemi cosa non va nel Franchi di Firenze. E’ uno stadio super funzionale e dove si vedono benissimo le partite. Commisso deve comprendere che l’Italia non è l’America, qui non si buttano giù gli edifici o gli stadi. E, poi, dietro questi investimenti, ci sono sempre speculazioni edilizie. Io non toccherei una sola mattonella del Franchi”.

