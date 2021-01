L’opinione: “Difficile per i viola colmare il gap con le grandi. Kokorin? Avrà le sue occasioni”

La nota firma del giornalismo italiano, Massimo De Luca, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni:

E’ un campionato molto anomalo fatto di alti e bassi, e questo vale per molte squadre del nostro campionato. La fine del girone d’andata per la Fiorentina però è molto incoraggiante. Credo che la spaccatura in classifica che si è prodotta quest’anno sia destinata a durare anche nelle prossime stagioni. Le differenze di fatturato aumentano sempre di più. Colmare questa situazione nel tempo mi sembra difficile a meno che Commisso non pensi di investire tantissimi soldi per fare la differenza. Kokorin (La presentazione dell’attaccante)? Avrà bisogno di un allenamento importante per tornare in condizione. Le occasioni però le avrà sicuramente, anche perchè ad oggi Vlahovic non assicura 15-20 gol a stagione. Non mi dispiace neanche Malcuit, le prestazioni che ho visto del ragazzo sono state incoraggianti. Callejon? L’età gioca il suo ruolo, però è singolare che un giocatore che ha sempre dimostrato ottimi rendimenti sia evaporato in questo modo.