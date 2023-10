L’opinione: “Bonaventura è il più sottovalutato degli ulimi 20 anni”

Jack Bonaventura è uno dei perni di questa bella Fiorentina, e lo è stato dal primo anno di Italiano. Ma tutta la carriera dell'ex Milan è stata di ottimo livello, non a caso il numero 5 vanta diversi gettoni in nazionale. Però è opinione condivisa che Bonaventura sia stato considerato poco dai media. Questo forse perchè gli infortuni, e l'aver giocato in un Milan in grande difficoltà lo abbia limitato. Riccardo Trevisani nella consueta Fontana di Trevi ha detto la sua sul giocatori: