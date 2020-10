L’opinione: “Barella e Castro il top in Italia. Sono il futuro della nazionale”

Adriano Piraccini, ex centrocampista dell’Inter, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Tuttomercatoweb. Nei tanti temi trattati sul mondo nerazzurro, troviamo anche la sua opinione riguardo a due centrocampisti in rampa di lancio. Queste le sue parole: “Barella? E’ il centrocampista più importante che abbiamo in Italia, insieme a Castrovilli. Sono loro il futuro della nostra Nazionale“