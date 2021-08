Lo Monaco: “Barone non ha le capacità per dare alla Fiorentina ciò che merita”

Il dirigente non le manda a dire: "Fiorentina? Se non si chiariscono le cose interne, difficilmente arriveranno delle soddisfazioni"

Pietro Lo Monaco, ex dirigente del Catania oggi all'ACR Messina, ha parlato anche di Fiorentina nel corso del suo intervento di ieri ai microfoni di tmw radio. Queste le sue dichiarazioni: "Perché questa stagione dovrebbe andare meglio al terzo anno di Commisso? Per come era partita con un allenatore nuovo e l’ingaggio di Gonzalez, pensavo proseguisse nel completamento di una squadra per farla confrontare a livello medio-alto. Però si è fermata, dimostrando che c'è un impasse societario. Va fatta chiarezza, chi gestisce come Barone, che non ha mai fatto calcio, è l’uomo di fiducia della società dovrebbe fare gestione e amministrazione, ma per la cifra tecnica c'è un’invasione di campo. Barone non ha esperienza e capacità tecniche per poter capire e dare alla Fiorentina ciò che merita. Se non si chiariscono le cose interne, difficilmente potrà prendere qualche soddisfazione".