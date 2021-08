Barone: “Per noi è un momento storico. Nico è un campione, lo seguivamo da tempo”

La presentazione di Nico Gonzalez

"Grazie per ospitarci a questo evento. Per noi oggi è un momento storico, fino ad oggi Nico Gonzalez è l'acquisto più costoso della storia del club, ma soprattutto della nostra gestione. A livello personale ho osservato Nicolas per diverso tempo grazie ai miei contatti in Sud America così come nello Stoccarda. Abbiamo lavorato in fretta per portarlo in fretta alla Fiorentina già prima dell'inizio della Copa America. Abbiamo portato qui un campione, un giocatore che ha vinto una competizione internazionale da protagonista con l'Argentina giocando titolare e mostrando le sue enormi qualità."